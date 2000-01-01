Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Ивановна

Параскева Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Захар Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Матвеевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Матвеевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1769
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close