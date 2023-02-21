Дмитрий Матвеевич
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1727
Дата смертиМежду 1793 и 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Матвей Флорович
Мать: Матрона Ивановна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1758
Сын: Захар Дмитриевич
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1793 и 1798
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя