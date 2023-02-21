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Дмитрий Матвеевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1727

Дата смерти

Между 1793 и 1798

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Матвей Флорович

Мать: Матрона Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1758

Сын: Захар Дмитриевич

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1793 и 1798
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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