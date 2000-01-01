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Захар Дмитриевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1758

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

1729 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Дмитрий Матвеевич

Мать: Параскева Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1767
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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