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Иван Дмитриевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Дмитрий Матвеевич

Мать: Параскева Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Агриппина Егоровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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