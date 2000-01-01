Иван Дмитриевич
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Дмитрий Матвеевич
Мать: Параскева Ивановна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Агриппина Егоровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно