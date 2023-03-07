Копосов Георгий Степанович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Копосов Степан Митрофанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Копосов Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Копосов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно