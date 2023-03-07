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Копосов Георгий Степанович

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Место рождения

Городище, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Копосов Степан Митрофанович

Мать: не указана

Городище, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Копосов Павел Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Копосов Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Копосов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Копосов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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