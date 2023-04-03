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Копосов Григорий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1872

Отец: Копосов Георгий Степанович

Мать: Копосова Анна Михаилова

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Копосова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Копосова Параскева Прокопиевна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Копосова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Копосова Параскева Прокопиевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Копосова Александра Грировьевна

Мать ребёнка: Копосова Параскева Прокопиевна

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Копосова Серафима Григорьевна

Мать ребёнка: Копосова Параскева Прокопиевна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Копосов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Копосова Параскева Прокопиевна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Копосов Савватий Григорьевич

Мать ребёнка: Копосова Параскева Прокопиевна

Городище, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Копосов Савватий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Параскева Прокопиевна

Смерть
Неизвестно
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