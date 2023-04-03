Копосов Григорий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1872
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Копосова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Копосова Параскева Прокопиевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Копосова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Копосова Параскева Прокопиевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Копосова Александра Грировьевна
Мать ребёнка: Копосова Параскева Прокопиевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Копосова Серафима Григорьевна
Мать ребёнка: Копосова Параскева Прокопиевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Копосов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Копосова Параскева Прокопиевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Копосов Савватий Григорьевич
Мать ребёнка: Копосова Параскева Прокопиевна
Городище, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Копосов Савватий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно