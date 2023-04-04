Копосова Параскева Прокопиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопосова Параскева Прокопиевна

Копосова Параскева Прокопиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Копосова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Копосов Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Копосова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Копосов Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Копосова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Копосов Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Копосова Серафима Григорьевна

Отец ребёнка: Копосов Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Копосов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Копосов Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Копосов Савватий Григорьевич

Отец ребёнка: Копосов Григорий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Григорий Георгиевич

Смерть
Неизвестно