Копосова Параскева Прокопиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Копосова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Копосов Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Копосова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Копосов Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Копосова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Копосов Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Копосова Серафима Григорьевна
Отец ребёнка: Копосов Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Копосов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Копосов Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Копосов Савватий Григорьевич
Отец ребёнка: Копосов Григорий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно