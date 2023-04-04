Копосова Анна Михаилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1861
Отец ребёнка: Копосов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
23.01.1872
Сын: Копосов Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Копосов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
06.09.1876
Отец ребёнка: Копосов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Копосов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Копосов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копосова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Копосов Георгий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно