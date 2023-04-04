Копосова Анна Михаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова Анна Михаилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1861

Сын: Копосов Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Копосов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
23.01.1872

Сын: Копосов Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Копосов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
06.09.1876

Сын: Копосов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Копосов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Копосов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Копосов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копосова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Копосов Георгий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Георгий Степанович

Смерть
Неизвестно
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