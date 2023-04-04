Копосова Феврония Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова Феврония Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1826

Сын: Копосов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Копосов Степан Митрофанов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Копосов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Копосов Степан Митрофанов

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Степан Митрофанов

Смерть
1873