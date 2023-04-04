Копосова Феврония Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1826
Сын: Копосов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Копосов Степан Митрофанов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Копосов Георгий Степанович
Отец ребёнка: Копосов Степан Митрофанов
Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1873