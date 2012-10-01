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Лапшин Рувим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1940

Дата смерти

01.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1940

Отец: Лапшин Михаил Константинович

Мать: Панякина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
31.05.1968

Сын: Лапшин Илья Рувимович

Мать ребёнка: Павловская Евгения Моисеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.05.1978

Дочь: Лапшина Ирина Рувимовна

Мать ребёнка: Соболева Мария Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1983

Сын: Лапшин Андрей Рувимович

Мать ребёнка: Соболева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павловская Евгения Моисеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Мария Ивановна

Смерть
01.10.2012
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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