Лапшин Рувим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1940
Дата смерти01.10.2012
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1940
Рождение ребёнка
31.05.1968
Мать ребёнка: Павловская Евгения Моисеевна
Рождение ребёнка
13.05.1978
Дочь: Лапшина Ирина Рувимовна
Мать ребёнка: Соболева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1983
Мать ребёнка: Соболева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соболева Мария Ивановна
Смерть
01.10.2012