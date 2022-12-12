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Лапшин Илья Рувимович
Лапшин Илья Рувимович
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
31.05.1968
Пол
Мужской
Отец
Лапшин Рувим Михайлович
1940 г.р.
Мать
Павловская Евгения Моисеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1968
Отец:
Лапшин Рувим Михайлович
Мать:
Павловская Евгения Моисеевна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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