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Лапшин Илья Рувимович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

31.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1968

Отец: Лапшин Рувим Михайлович

Мать: Павловская Евгения Моисеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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