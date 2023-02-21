Соболева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1948
Отец: Соболев Иван
Рождение ребёнка
13.05.1978
Дочь: Лапшина Ирина Рувимовна
Отец ребёнка: Лапшин Рувим Михайлович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1983
Отец ребёнка: Лапшин Рувим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно