Соболева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1948

Отец: Соболев Иван

Мать: Соболева Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
13.05.1978

Дочь: Лапшина Ирина Рувимовна

Отец ребёнка: Лапшин Рувим Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1983

Сын: Лапшин Андрей Рувимович

Отец ребёнка: Лапшин Рувим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Рувим Михайлович

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