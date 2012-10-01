Лапшин Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1940
Мать ребёнка: Панякина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапшина Марина Михайловна
Мать ребёнка: Панякина Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панякина Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно