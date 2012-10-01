Лапшин Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Михаил Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1940

Сын: Лапшин Рувим Михайлович

Мать ребёнка: Панякина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапшина Марина Михайловна

Мать ребёнка: Панякина Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панякина Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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