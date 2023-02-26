Анисим Семёнов
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Дмитрий Анисимов
Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Алексей Анисимов
Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788
Сын: Исидор ст
Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова
д.Пустошь - Лехонов Бор
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Яков Анисимов
Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Варфоломей Анисимов
Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1793
Сын: Филимон Анисимов
Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Азарий Анисимов
Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова
Рождение ребёнка
01.01.1798
Сын: Василий Анисимов
Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1802
Сын: Исидор Анисимов
Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно