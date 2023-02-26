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Анисим Семёнов

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Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: Семён

Мать: ?

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Дмитрий Анисимов

Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Алексей Анисимов

Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788

Сын: Исидор ст

Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова

д.Пустошь - Лехонов Бор
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Яков Анисимов

Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Варфоломей Анисимов

Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1793

Сын: Филимон Анисимов

Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Азарий Анисимов

Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова

Рождение ребёнка
01.01.1798

Сын: Василий Анисимов

Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1802

Сын: Исидор Анисимов

Мать ребёнка: Агафия (Анна) Анисимова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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