Яков Анисимов
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: Анисим Семёнов
Мать: Агафия (Анна) Анисимова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1807
Сын: Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Домникия Иванова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домникия Иванова
Смерть
Неизвестно