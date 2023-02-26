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Яков Анисимов

Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1774 г.р.

Мать

До 1774 г.р.

Жена

До 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: Анисим Семёнов

Мать: Агафия (Анна) Анисимова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1807

Сын: Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Домникия Иванова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домникия Иванова

Смерть
Неизвестно
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