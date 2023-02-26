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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Анисим Семёнов
Отец ребёнка: Семён
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1779
Дочь: Ирина Семёнова
Отец ребёнка: Семён
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1779
Сын: Григорий Семёнов
Отец ребёнка: Семён
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Николай Семёнов
Отец ребёнка: Семён
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Сергей Семёнов
Отец ребёнка: Семён
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Евдоким Семёнов
Отец ребёнка: Семён
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.