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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1774 г.р.
До 1779 г.р.
До 1779 г.р.
До 1780 г.р.
До 1780 г.р.
До 1789 г.р.

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Анисим Семёнов

Отец ребёнка: Семён

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1779

Дочь: Ирина Семёнова

Отец ребёнка: Семён

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1779

Сын: Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Семён

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Николай Семёнов

Отец ребёнка: Семён

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Сергей Семёнов

Отец ребёнка: Семён

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Евдоким Семёнов

Отец ребёнка: Семён

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
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