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Алексей Анисимов

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Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Анисим Семёнов

Мать: Агафия (Анна) Анисимова

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1802

Жена: Стефанида Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
20.01.1809

Сын: Ефимий Алексеев

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Алексеева

Смерть
Неизвестно
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