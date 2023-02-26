Алексей Анисимов
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Анисим Семёнов
Мать: Агафия (Анна) Анисимова
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1802
Жена: Стефанида Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
20.01.1809
Сын: Ефимий Алексеев
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Алексеева
Смерть
Неизвестно