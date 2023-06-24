Дуракина (Зайцева) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуракина (Зайцева) Лидия Андреевна

Место рождения

Сицкое, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

Около 21.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.01.1924

Отец: Зайцев Андрей Иванович

Мать: Зайцева Варвара

Сицкое, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуракин Александр Леонидович

Отец ребёнка: Дуракин Леонид Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуракин Леонид Павлович

Рождение ребёнка
03.04.1954

Дочь: Шагинян (Дуракина) Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Дуракин Леонид Павлович

Бральгино, город Чкаловск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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