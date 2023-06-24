Дуракина (Зайцева) Лидия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 21.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.01.1924
Отец: Зайцев Андрей Иванович
Мать: Зайцева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуракин Александр Леонидович
Отец ребёнка: Дуракин Леонид Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1954
Дочь: Шагинян (Дуракина) Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Дуракин Леонид Павлович
Бральгино, город Чкаловск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно