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Дуракин Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дуракин Леонид Павлович

Мать: Дуракина (Зайцева) Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуракина (Рукавишникова) Людмила Павловна

Пурех, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуракина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Дуракина (Рукавишникова) Людмила Павловна

Рождение ребёнка
11.06.1977

Дочь: Дуракина Елена Александровна

Мать ребёнка: Дуракина (Рукавишникова) Людмила Павловна

Смерть
Неизвестно

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