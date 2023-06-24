Дуракин Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Пурех, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуракина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Дуракина (Рукавишникова) Людмила Павловна
Рождение ребёнка
11.06.1977
Дочь: Дуракина Елена Александровна
Мать ребёнка: Дуракина (Рукавишникова) Людмила Павловна
Смерть
Неизвестно