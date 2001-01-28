Дуракин Леонид Павлович
Место рождения
Дата рождения24.08.1925
Дата смерти28.01.2001
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1925
Рождение ребёнка
03.04.1954
Дочь: Шагинян Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Дуракина Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуракин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Дуракина Лидия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дуракина Лидия Андреевна
Смерть
28.01.2001