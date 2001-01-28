Дуракин Леонид Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуракин Леонид Павлович

Дуракин Леонид Павлович

avatar

Место рождения

Бральгино, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

24.08.1925

Дата смерти

28.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1925

Отец: Дуракин Павел Андреевич

Мать: Дуракина Варвара Васильевна

Бральгино, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1954

Дочь: Шагинян Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Дуракина Лидия Андреевна

Бральгино, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуракин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Дуракина Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуракина Лидия Андреевна

Смерть
28.01.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close