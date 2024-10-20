Просяных (Калинина) Анна Ивановна 02.02.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Просяных (Калинина) Анна Ивановна

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Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.02.1902 ст.

Дата смерти

?.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
193

Дочь: Чернышова (Просяных) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
193

Сын: Просяных Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
03.02.1902
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение
02.02.1902 ст.

Отец: Калинин Иван Васильевич

Мать: Калинина Евдокия Ивановна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Ф.144,оп.6,д.308. 1901-1902гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просяных ?

Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просяных ?

Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
17.11.1923

Муж: Просяных Михаил Петрович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Ф.1755,оп.3,д.194
Рождение ребёнка
1924

Сын: Просяных Иван Михайлович

Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Просяных Петр Михайлович

Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Просяных Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.06.1934

Дочь: Шокорова (Просяных) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.01.1987
Дружба, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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