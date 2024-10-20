Просяных (Калинина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.02.1902 ст.
Дата смерти?.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
193
Дочь: Чернышова (Просяных) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович
Рождение ребёнка
193
Сын: Просяных Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович
Крещение
03.02.1902
Рождение
02.02.1902 ст.
Отец: Калинин Иван Васильевич
Ф.144,оп.6,д.308. 1901-1902гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просяных ?
Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просяных ?
Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович
Бракосочетание
17.11.1923
Ф.1755,оп.3,д.194
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Просяных Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович
Рождение ребёнка
25.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1934
Дочь: Шокорова (Просяных) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Просяных Михаил Петрович
Смерть
?.01.1987
Дружба, Алейский муниципальный район, Алтайский край