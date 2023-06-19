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Просяных Михаил Петрович

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.07.1903 ст.

Дата смерти

04.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1903 ст.

Отец: Просяных Петр Ефимович

Мать: Просяных Дарья Петровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
17.11.1923

Жена: Просяных Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1929

Сын: Просяных Александр Михайлович

Мать ребёнка: Просяных Анна Ивановна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
04.07.1941
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край