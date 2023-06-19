Просяных Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения28.07.1903 ст.
Дата смерти04.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1903 ст.
Отец: Просяных Петр Ефимович
Мать: Просяных Дарья Петровна
Бракосочетание
17.11.1923
Жена: Просяных Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1929
Сын: Просяных Александр Михайлович
Мать ребёнка: Просяных Анна Ивановна
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
04.07.1941