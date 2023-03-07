Костромин Григорий Иванов
Место рожденияпоч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1768
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Костромин Анисифор Григорьев
Мать ребёнка: Костромина Пелагея Дометиева
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Костромин Аристарх Григорьев
Мать ребёнка: Костромина Пелагея Дометиева
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Костромин Прохор Григорьев
Мать ребёнка: Костромина Пелагея Дометиева
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Костромин Самуил Григорьев
Мать ребёнка: Костромина Пелагея Дометиева
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Костромина Пелагея Дометиева
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812