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Костромин Григорий Иванов

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Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Костромин Иван Оксенов

Мать: Костромина Феврония Родионова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Костромин Анисифор Григорьев

Мать ребёнка: Костромина Пелагея Дометиева

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Костромин Аристарх Григорьев

Мать ребёнка: Костромина Пелагея Дометиева

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Костромин Прохор Григорьев

Мать ребёнка: Костромина Пелагея Дометиева

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Костромин Самуил Григорьев

Мать ребёнка: Костромина Пелагея Дометиева

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Костромина Пелагея Дометиева

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Пелагея Дометиева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812
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