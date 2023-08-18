Костромин Иван Оксенов
Место рожденияпоч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1753
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Костромин Григорий Иванов
Мать ребёнка: Костромина Феврония Родионова
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Костромина Феврония Родионова
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Костромина Феврония Родионова
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1834
Барашки, Унинский муниципальный район, Кировская область