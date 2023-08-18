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Костромин Иван Оксенов

Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Костромин Оксен Ларионов

Мать: Костромина Орина Константинова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Костромин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Костромина Феврония Родионова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: Костромина Феврония Родионова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Костромина Феврония Родионова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Феврония Родионова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1834
Барашки, Унинский муниципальный район, Кировская область
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