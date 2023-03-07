Костромина Феврония Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина Феврония Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Костромин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Костромин Иван Оксенов

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Устинья Иванова

Отец ребёнка: Костромин Иван Оксенов

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Костромин Иван Оксенов

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Иван Оксенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812
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