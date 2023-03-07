Костромина Феврония Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Костромин Григорий Иванов
Отец ребёнка: Костромин Иван Оксенов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Устинья Иванова
Отец ребёнка: Костромин Иван Оксенов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Костромин Иван Оксенов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812