(Костромина) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костромина) Евдокия Иванова

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Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

До 1812

Пол

Женский

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Костромин Иван Оксенов

Мать: Костромина Феврония Родионова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1812
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