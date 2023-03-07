Костромин Аристарх Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромин Аристарх Григорьев

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Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Костромин Григорий Иванов

Мать: Костромина Пелагея Дометиева

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812
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