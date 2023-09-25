Столбова 1-я жена Ильи Симанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолбова 1-я жена Ильи Симанова

Столбова 1-я жена Ильи Симанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Илья Симанов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Столбов Василий Ильин

Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Столбов Давыд Ильин

Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Столбов Дмитрий Ильин

Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Столбов Пимон Ильин

Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.