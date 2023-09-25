Столбова 1-я жена Ильи Симанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Столбов Илья Симанов
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Столбов Давыд Ильин
Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Столбов Пимон Ильин
Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов
Смерть
Неизвестно