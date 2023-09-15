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Столбов Давыд Ильин

Место рождения

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Столбов Илья Симанов

Мать: не указана

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Столбов Юда Давыдов

Мать ребёнка: Столбова Анна Иванова

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Столбова Екатерина Давдова

Мать ребёнка: Столбова Анна Иванова

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Столбов Никита Давыдов

Мать ребёнка: Столбова Анна Иванова

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Столбова Варвара Давыдова

Мать ребёнка: Столбова Анна Иванова

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Столбов Емельян Давыдов

Мать ребёнка: Столбова Анна Иванова

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1850
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Столбов Тимофей Давыдов

Мать ребёнка: Столбова Анна Иванова

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1858
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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