Столбов Давыд Ильин
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Столбов Илья Симанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Столбов Юда Давыдов
Мать ребёнка: Столбова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Столбова Екатерина Давдова
Мать ребёнка: Столбова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Столбова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Столбова Варвара Давыдова
Мать ребёнка: Столбова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Столбова Анна Иванова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Столбова Анна Иванова
Место жительства
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно