Столбов Василий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолбов Василий Ильин

Столбов Василий Ильин

Место рождения

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Столбов Илья Симанов

Мать: Столбова 1-я жена Ильи Симанова

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Столбова Вера Васильева

Мать ребёнка: Столбова 1-я жена Василия Ильина

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Столбов Федор Васильев

Мать ребёнка: Столбова 1-я жена Василия Ильина

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Столбова Мавра Васильева

Мать ребёнка: Столбова Степанида

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1834
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Степанида

2-я жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова 1-я жена Василия Ильина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close