Столбов Василий Ильин
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Столбова Вера Васильева
Мать ребёнка: Столбова 1-я жена Василия Ильина
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Столбова 1-я жена Василия Ильина
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Столбова Мавра Васильева
Мать ребёнка: Столбова Степанида
Место жительства
1834
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбова Степанида
2-я жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно