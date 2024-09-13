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Матрона Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.05.1804

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифор

Мать: не указана

МК-1801 02.06.1801 Той же деревни у крестьянина Петра Иванова жена его Матрона Никифорова родила сына Феодота которой крещен 2го числа Восприемником был деревни Семкова крестьянин Пётр Никифоров - рож... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Иванов

Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1801

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 02.06.1801 Той же деревни у крестьянина Петра Иванова жена его Матрона Никифорова родила сына Феодота которой крещен 2го числа Восприемником был деревни Семкова крестьянин Пётр Никифоров МК-18... Показать все
Смерть
12.05.1804
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 12.05.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Дорохова крестьянина Петра Иванова жена его Матрона Никифорова 38 лет неизвестною болезнию и оная умершая погребена священником Димитрием Ники... Показать все

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