Матрона Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.05.1804
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Никифор
Мать: не указана
МК-1801 02.06.1801 Той же деревни у крестьянина Петра Иванова жена его Матрона Никифорова родила сына Феодота которой крещен 2го числа Восприемником был деревни Семкова крестьянин Пётр Никифоров - рож... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Иванов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1801
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
МК-1801 02.06.1801 Той же деревни у крестьянина Петра Иванова жена его Матрона Никифорова родила сына Феодота которой крещен 2го числа Восприемником был деревни Семкова крестьянин Пётр Никифоров МК-18... Показать все
Смерть
12.05.1804
МК-1804 12.05.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Дорохова крестьянина Петра Иванова жена его Матрона Никифорова 38 лет неизвестною болезнию и оная умершая погребена священником Димитрием Ники... Показать все