Фёдор Петров
Место рождения
Дата рождения02.06.1801
Дата смерти14.06.1801
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1801
Отец: Пётр Иванов
Мать: Матрона Никифорова
МК-1801 02.06.1801 Той же деревни у крестьянина Петра Иванова жена его Матрона Никифорова родила сына Феодота которой крещен 2го числа Восприемником был деревни Семкова крестьянин Пётр Никифоров МК-18... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.06.1801
МК-1801 14.06.1801 Деревни Дорохова у крестьянина Петра Иванова сын Федот 2 недель неизвестною болезнию