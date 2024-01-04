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Фёдор Петров

Место рождения

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.06.1801

Дата смерти

14.06.1801

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1801

Отец: Пётр Иванов

Мать: Матрона Никифорова

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 02.06.1801 Той же деревни у крестьянина Петра Иванова жена его Матрона Никифорова родила сына Феодота которой крещен 2го числа Восприемником был деревни Семкова крестьянин Пётр Никифоров МК-18... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.06.1801
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 14.06.1801 Деревни Дорохова у крестьянина Петра Иванова сын Федот 2 недель неизвестною болезнию
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