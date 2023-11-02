Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Семково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1801 02.06.1801 Той же деревни у крестьянина Петра Иванова жена его Матрона Никифорова родила сына Феодота которой крещен 2го числа Восприемником был деревни Семкова крестьянин Пётр ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Никифорова

Мать ребёнка: не указана

МК-1801 02.06.1801 Той же деревни у крестьянина Петра Иванова жена его Матрона Никифорова родила сына Феодота которой крещен 2го числа Восприемником был деревни Семкова крестьянин Пётр Никифоров - рож... Показать все
Смерть
Неизвестно
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