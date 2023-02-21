Боршевникова (Калининская) Меланья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти05.03.1856
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Калининский Гаврил Екимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1803
Сын: Боршевников Павел Иродионов
Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев
Рождение ребёнка
12.11.1805
Дочь: Екатерина Родионова
Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев
Рождение ребёнка
12.02.1808
Дочь: Мария Родионова
Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев
Рождение ребёнка
28.12.1810
Сын: Боршевников Василий Родионов
Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев
Рождение ребёнка
08.06.1814
Сын: Боршевников Иоанн Родионов
Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев
Рождение ребёнка
29.09.1819
Сын: Боршевников Григорий Иродионов
Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев
Рождение ребёнка
18.11.1822
Дочь: Иулиания Родионова
Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1856