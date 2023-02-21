Боршевникова (Калининская) Меланья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршевникова (Калининская) Меланья Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

05.03.1856

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Калининский Гаврил Екимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1803

Сын: Боршевников Павел Иродионов

Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1805

Дочь: Екатерина Родионова

Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев

Рождение ребёнка
12.02.1808

Дочь: Мария Родионова

Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев

Рождение ребёнка
28.12.1810

Сын: Боршевников Василий Родионов

Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1814

Сын: Боршевников Иоанн Родионов

Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1819

Сын: Боршевников Григорий Иродионов

Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1822

Дочь: Иулиания Родионова

Отец ребёнка: Боршевников Родион Григорьев

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боршевников Родион Григорьев

Смерть
05.03.1856
Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
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