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Боршевников Григорий Иродионов

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Место рождения

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

29.09.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1819

Отец: Боршевников Родион Григорьев

Мать: Боршевникова Меланья Гаврилова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Боршевникова Хионья Алексеева

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагия Григорьева

Мать ребёнка: Боршевникова Хионья Алексеева

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агрипена Григорьева

Мать ребёнка: Боршевникова Хионья Алексеева

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Боршевникова Хионья Алексеева

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боршевникова Хионья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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