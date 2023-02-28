Боршевников Григорий Иродионов
Место рождения
Дата рождения29.09.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1819
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Боршевникова Хионья Алексеева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагия Григорьева
Мать ребёнка: Боршевникова Хионья Алексеева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агрипена Григорьева
Мать ребёнка: Боршевникова Хионья Алексеева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Боршевникова Хионья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно