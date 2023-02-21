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Боршевников Родион Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

11.09.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Боршевников Григорий Осипов

Мать: Боршевникова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
14.06.1803

Сын: Боршевников Павел Иродионов

Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1805

Дочь: Екатерина Родионова

Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова

Рождение ребёнка
12.02.1808

Дочь: Мария Родионова

Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова

Рождение ребёнка
28.12.1810

Сын: Боршевников Василий Родионов

Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1814

Сын: Боршевников Иоанн Родионов

Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1819

Сын: Боршевников Григорий Иродионов

Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1822

Дочь: Иулиания Родионова

Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боршевникова Меланья Гаврилова

Смерть
11.09.1860
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