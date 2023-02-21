Боршевников Родион Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти11.09.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
14.06.1803
Сын: Боршевников Павел Иродионов
Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова
Рождение ребёнка
12.11.1805
Дочь: Екатерина Родионова
Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова
Рождение ребёнка
12.02.1808
Дочь: Мария Родионова
Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова
Рождение ребёнка
28.12.1810
Сын: Боршевников Василий Родионов
Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова
Рождение ребёнка
08.06.1814
Сын: Боршевников Иоанн Родионов
Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова
Рождение ребёнка
29.09.1819
Сын: Боршевников Григорий Иродионов
Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова
Рождение ребёнка
18.11.1822
Дочь: Иулиания Родионова
Мать ребёнка: Боршевникова Меланья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1860