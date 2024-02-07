Алексеев Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Алексей Петрович
Мать: Алексеева Раиса
Рождение ребёнка
14.06.1990
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Алексеева Маргарита Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: Алексеева Маргарита Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Алексеева Маргарита Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно