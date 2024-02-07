Алексеев Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Алексей Петрович

Мать: Алексеева Раиса

Рождение ребёнка
14.06.1990

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Алексеева Маргарита Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: Алексеева Маргарита Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Алексеева Маргарита Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Маргарита Мироновна

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