Алексеева (Оливанова) Маргарита Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Оливанова) Маргарита Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1990

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Алексеев Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: Алексеев Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Алексеев Юрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Юрий Алексеевич

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