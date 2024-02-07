Алексеева (Оливанова) Маргарита Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.1990
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Алексеев Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: Алексеев Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Алексеев Юрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно