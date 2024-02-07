Алексеев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Алексеева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма

Мать ребёнка: Алексеева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Виталий

Мать ребёнка: Алексеева Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Раиса

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