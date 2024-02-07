Алексеев Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Алексеева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алексеева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма
Мать ребёнка: Алексеева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Виталий
Мать ребёнка: Алексеева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Раиса