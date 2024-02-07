Алексеева (Романова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Романова) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Романов ?

Мать: Романова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Виталий

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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