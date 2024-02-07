Алексеева (Романова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: Романов ?
Мать: Романова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Виталий
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно