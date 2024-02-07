Романов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Романова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Феодора

Мать ребёнка: Романова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Романов Михаил

Мать ребёнка: Романова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Алексеева Раиса

Мать ребёнка: Романова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Анна Павловна

Октябрьское, Чувашия, Россия
Смерть
Неизвестно
Октябрьское, Чувашия, Россия
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