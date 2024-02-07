Романов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Романова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Феодора
Мать ребёнка: Романова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Романов Михаил
Мать ребёнка: Романова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Алексеева Раиса
Мать ребёнка: Романова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Анна Павловна
Октябрьское, Чувашия, Россия
Смерть
Неизвестно
Октябрьское, Чувашия, Россия