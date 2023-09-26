Ахмедов Нури (Юрий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахмедов Ибрагим
Мать: Астафьева Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахмедова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахмедова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахмедова Людмила
Смерть
Неизвестно