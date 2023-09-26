Ахмедов Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедов Ибрагим

Место рождения

Турция

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Турция
Рождение ребёнка
12.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астафьева Матрена

Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
25.04.1938

Дочь: Лиля (Гульзар)

Мать ребёнка: Астафьева Матрена

Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедов Нури (Юрий)

Мать ребёнка: Астафьева Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедов Мавлюд (Павлик)

Мать ребёнка: Астафьева Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Матрена

Смерть
07.03.1945
Узбекистан, Пискент
воспаление лёгких
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