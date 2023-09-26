Ахмедов Ибрагим
Место рожденияТурция
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.03.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астафьева Матрена
Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
25.04.1938
Дочь: Лиля (Гульзар)
Мать ребёнка: Астафьева Матрена
Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедов Нури (Юрий)
Мать ребёнка: Астафьева Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Астафьева Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астафьева Матрена
Смерть
07.03.1945
Узбекистан, Пискент
воспаление лёгких