Астафьева (Астафьева) Матрена
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Астафьев Алексей
Россия
Рождение ребёнка
12.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахмедов Ибрагим
Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
25.04.1938
Дочь: Лиля (Гульзар)
Отец ребёнка: Ахмедов Ибрагим
Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедов Нури (Юрий)
Отец ребёнка: Ахмедов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ахмедов Ибрагим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахмедов Ибрагим
Смерть
Неизвестно