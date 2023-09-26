Астафьева (Астафьева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Астафьева) Матрена

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астафьев Алексей

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
12.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмедов Ибрагим

Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
25.04.1938

Дочь: Лиля (Гульзар)

Отец ребёнка: Ахмедов Ибрагим

Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедов Нури (Юрий)

Отец ребёнка: Ахмедов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедов Мавлюд (Павлик)

Отец ребёнка: Ахмедов Ибрагим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмедов Ибрагим

Смерть
Неизвестно
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