Конюхова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1899
Дочь: Павлова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Сысоев Алексей
Рождение ребёнка
10.04.1916
Сын: Конюхов Александр Иванович
Отец ребёнка: Конюхов Иван
Эвакуация
С 1942
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конюхов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сысоев Алексей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно