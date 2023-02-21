Конюхова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конюхова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1899

Дочь: Павлова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Сысоев Алексей

Сопки, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.04.1916

Сын: Конюхов Александр Иванович

Отец ребёнка: Конюхов Иван

Сопки, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Эвакуация
С 1942
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конюхов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Алексей

Место жительства
Неизвестно
Сопки, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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