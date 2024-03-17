Сысоев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1899
Дочь: Павлова (Сысоева) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Конюхова Акулина Степановна
Сопки, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Военная служба
1904
Русско-японская война
Смерть
Неизвестно