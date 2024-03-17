Сысоев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1899

Дочь: Павлова (Сысоева) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Конюхова Акулина Степановна

Сопки, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Военная служба
1904
Русско-японская война
Смерть
Неизвестно

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