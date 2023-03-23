Конюхов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1916
Сын: Конюхов Александр Иванович
Мать ребёнка: Конюхова Акулина
Сопки, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конюхова Акулина
Смерть
Неизвестно