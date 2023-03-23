Конюхов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конюхов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1916

Сын: Конюхов Александр Иванович

Мать ребёнка: Конюхова Акулина

Сопки, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конюхова Акулина

Смерть
Неизвестно
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