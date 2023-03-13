Недошивинъ Иванъ
Место рожденияГурьевка
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Недошивинъ Иванъ
Мать: Елена Иванова
Гурьевка
Рождение ребёнка
1772
Сын: Недошивинъ Елисей
Мать ребёнка: Недошивина Ховронья Петрова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Недошивинъ Осипъ
Мать ребёнка: Недошивина Ховронья Петрова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Недошивина Ховронья Петрова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Недошивина Ховронья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно