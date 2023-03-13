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Недошивинъ Иванъ

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Место рождения

Гурьевка

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Недошивинъ Иванъ

Мать: Елена Иванова

Гурьевка
Рождение ребёнка
1772

Сын: Недошивинъ Елисей

Мать ребёнка: Недошивина Ховронья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Недошивинъ Осипъ

Мать ребёнка: Недошивина Ховронья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Недошивина Ховронья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Недошивина Ховронья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недошивина Ховронья Петрова

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