Недошивинъ Иванъ
Место рожденияГурьевка
Дата рождения1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Недошивинъ Петръ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Недошивинъ Гаврила
Мать ребёнка: (Недошивина) Елена Иванова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Недошивинъ Алексей
Мать ребёнка: (Недошивина) Елена Иванова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Недошивина) Авдотья
Мать ребёнка: (Недошивина) Елена Иванова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Недошивинъ Иванъ
Мать ребёнка: (Недошивина) Елена Иванова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Недошивина) Оксинья
Мать ребёнка: (Недошивина) Елена Иванова