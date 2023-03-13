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Недошивинъ Иванъ

Место рождения

Гурьевка

Дата рождения

1717

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Недошивинъ Петръ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Недошивина) Елена Иванова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Недошивинъ Гаврила

Мать ребёнка: (Недошивина) Елена Иванова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Недошивинъ Алексей

Мать ребёнка: (Недошивина) Елена Иванова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Недошивина) Авдотья

Мать ребёнка: (Недошивина) Елена Иванова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Недошивинъ Иванъ

Мать ребёнка: (Недошивина) Елена Иванова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Недошивина) Оксинья

Мать ребёнка: (Недошивина) Елена Иванова

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