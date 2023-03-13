(Недошивина) Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Недошивина) Елена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Недошивинъ Гаврила

Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ

Гурьевка
Рождение ребёнка
1742

Сын: Недошивинъ Алексей

Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ

Гурьевка
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ

Гурьевка
Рождение ребёнка
1752

Сын: Недошивинъ Иванъ

Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ

Гурьевка
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ

Гурьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недошивинъ Иванъ

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