(Недошивина) Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Недошивинъ Гаврила
Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ
Гурьевка
Рождение ребёнка
1742
Сын: Недошивинъ Алексей
Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ
Гурьевка
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ
Гурьевка
Рождение ребёнка
1752
Сын: Недошивинъ Иванъ
Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ
Гурьевка
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ
Гурьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недошивинъ Иванъ